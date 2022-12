‘Vloek van Drake’ hangt boven finale WK: rapper wedt voor 1 miljoen dat Argentinië wint en zit er altijd naast

Met livestream Q-escaperoom van start: ‘Als we binnen de lijntjes kleuren, gaat het alleen maar langer duren’

Het is begonnen: Mattie Valk, Domien Verschuuren, Kai Merckx en Bram Krikke zijn opgesloten in de grootste Q-escaperoom tot nu toe. De vierde editie van de radiomarathon speelt zich af in het epicentrum van de belangrijkste persoon rondom kerst, het hoofdkwartier van de Kerstman. ,,Ik zet in op maximaal 80 uur”, reageert Krikke.

15 december