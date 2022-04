Voice-advocaat: ‘De Mol, bewijs in zaak-Derksen wat je waard bent’

met video Johan Derksen penetreer­de bewustelo­ze vrouw met kaars, Talpa ‘enorm geschrok­ken’ van verhaal

Johan Derksen (73) heeft op zijn 22ste een vrouw verkracht door een kaars in haar vagina te duwen terwijl ze bewusteloos was. Dat vertelde hij gisteravond voor het oog van bijna 600.000 kijkers in Vandaag inside. Het verhaal leidt tot woedende reacties op sociale media, maar Derksen biedt geen excuses aan. Zijn werkgever Talpa gaat zo snel mogelijk met hem in gesprek.

19:10