Voice Senior-verliezer Bob Bullee: Marco Borsato heeft mij belazerd

Bullee heeft naar eigen zeggen 'een hele vieze nasmaak' overgehouden aan zijn deelname aan The Voice Senior. Volgens de Rotterdamse zanger wilde Borsato dat hij in de finale con te partiro van Andrea Bocelli zou zingen. Bullee wilde dat niet. ,,De voorbereiding daarvoor was echt te kort. Bovendien is het een Italiaanse tekst, dus had ik hulp moeten hebben van een zangpedagoog. Ik stelde toen het nummer Hey look, no crying van Frank Sinatra voor. Dat lied beheers ik heel goed. Maar Marco wilde toen dat ik Once in my life ging zingen.''