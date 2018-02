Volg de finale van Wie is de mol? vanuit een bioscoopstoel

De finale van Wie is de mol? is 10 maart live in een aantal bioscopen te zien. Vanaf vandaag kunnen fans een stoel reserveren in een van de Vue-bioscopen in Alkmaar, Hilversum, Eindhoven, Kerkrade, Hoogeveen, Apeldoorn en Vlaardingen.