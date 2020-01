Volg hier live de nominatie-ceremonie voor de Oscars!

Grote favorieten voor de overbekende beeldjes zijn volgens filmkenner Ab Zagt 1917, The Irishman en Once Upon a time... in Hollywood. Joaquin Phoenix is de man om in de gaten te houden voor de Oscar voor beste acteur voor zijn rol in Joker en Renee Zellweger bij de actrices voor haar rol in Judy.



De Frans-Nederlandse Jany Temime, die de kostuums voor Judy maakte, is in de race voor de Oscar beste kostuumontwerp. In gesprek met deze site vertelde ze echter vandaag dat ze niets verwacht, omdat het naar verhouding een ‘goedkope Engelse film is’ ,,En alle nominaties gaan naar Engelse films.” Mind my mind, de liefdesfilm over autisme van Nijmeegse Floor Adams, maakt nog wel kans op de award in de categorie Korte Animatiefilm.