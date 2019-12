Volgers maken zich zorgen om Fien en Sylvie werkt aan haar tan lines

Danny de Munk zet aanval in op inbrekers: Één gepakt, nog drie te gaan

9:46 Danny de Munk is tijdens een vakantie op Curaçao slachtoffer geworden van een inbraak thuis. Bij de woning van de zanger in Purmerend is door vier mensen ingebroken, meldt hij vandaag op Instagram. Hij heeft inmiddels de aanval geopend op de daders.