'Volkszanger Mick Harren opgepakt voor verboden wapenbezit'

Het management van de smartlappenvertolker heeft nog niet gereageerd op de aanhouding. De zanger zelf is niet voor commentaar bereikbaar. De politie heeft inmiddels bevestigd dat vrijdagavond een incident plaatsvond in een horecazaak aan de Koemarkt in het Noord-Hollands Purmerend: de woonplaats van de van oorsprong Amsterdamse vocalist en kunstschilder. Of de gearresteerde man Harren is, kan de politie uit privacyoogpunt niet zeggen. Wel dat de verdachte nog steeds in hechtenis zit.



In de betreffende kroeg zou Harren een heftige woordenwisseling hebben gehad met zijn stiefzoon Joey: een kind van Pascale, de ex-vrouw van de zanger. Mick Harren en zijn echtgenote gingen in 2014 na een huwelijke van 16 jaar uit elkaar. Samen met Pascale kreeg de zanger nog twee kinderen: zoon Bowy (24) en dochter Semmy (15). Na hun echtscheiding gingen Mick en Pascale aanvankelijk nog goed met elkaar om, maar de laatste jaren zou daar volgens de Telegraaf verandering in zijn gekomen.