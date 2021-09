Voor Doutzen is grens bereikt: ‘Ik laat mij niet dwingen om het vaccin te nemen’

Doutzen Kroes is niet van plan zich te laten vaccineren of deel te nemen aan de 'testmaatschappij’. Dat schrijft het Nederlandse topmodel vandaag in een uitgebreid bericht, nadat ze zich zes maanden lang stil heeft gehouden op sociale media. ‘Mijn handen trillen terwijl ik dit schrijf, maar ik voel dat het tijd is om moed boven comfort te kiezen en mijn waarheid uit te spreken.’

Het is niet de eerste keer dat Kroes zich uitspreekt tegen het coronavirus en de bijbehorende maatregelen. Vorig jaar stelde ze bijvoorbeeld na ‘urenlang research’ te hebben gedaan twijfels te hebben gekregen over de oprechtheid van de media, de farmaceutische industrie, regeringen en grote bedrijven. Kort daarna riep ze haar volgers op om vooral respect voor elkaar te hebben.



Ook na die uitspraken bleef Kroes zich verzetten tegen de maatregelen. Zo schreef ze in maart dit jaar nog dat ze tegen coronatesten bij kinderen was. Kroes besloot zich daarna stil te houden, maar vandaag - na zes maanden - is ze terug op Instagram met een duidelijke boodschap.

‘De afgelopen maanden waren erg rustig zonder sociale media. Een deel van mij wilde ontsnappen in mijn familiebubbel en alles aan het geloof overlaten. Dat deel van mij gelooft in de kracht van bewustzijn, dat alles waar je energie aan geeft zal groeien. Dus ik probeerde het negatieve te negeren en me op het positieve te concentreren. Maar op dit moment kan ik mijn ogen niet langer sluiten voor het onrecht dat zich recht voor onze neus afspeelt’, begint Kroes haar bericht. Ze vervolgt: ‘Andere mensen hebben me hoop en kracht gegeven met hun moed om op te komen voor onze rechten. Ze raakten mijn hart en inspireerden me om hetzelfde te doen.’

Quote Op dit moment kan ik mijn ogen niet langer sluiten voor het onrecht dat zich recht voor onze neus afspeelt Doutzen Kroes



En dus laat Doutzen ‘met trillende handen’ weten dat ze zich absoluut niet laat vaccineren. Ook wil het topmodel niet bewijzen dat ze gezond is zodat ze ‘kan deelnemen in de samenleving.’ ‘Ik accepteer geen uitsluiting van mensen op basis van hun medische status’, luidt haar standpunt. Volgens Doutzen is vrijheid van meningsuiting bovendien een recht ‘dat het waard is om voor te vechten, maar we kunnen dit alleen oplossen in vrede en liefde.’



Kroes hoopt met haar bericht ‘de fakkel van liefde en hoop’ door te geven. Ze is overigens niet de eerste die zich uitspreekt tegen het coronabeleid. Voor zanger Tim Douwsma was de grens eerder deze week al bereikt. Hij liet weten niet mee te doen aan de ‘coronapas’.

