Voor het zingen de bioscoop in

Muziek neemt een prominente plaats in het komende bioscoopaanbod. In aantocht zijn biografische speelfilms over Aretha Franklin en Whitney Houston, documentaires over The Band en The Beatles plus concerten van Pink Floyd en Stevie Nicks.

Ab Zagt

Geen enkele regisseur heeft zo’n goed oor voor het gebruik van muziek in zijn films als Martin Scorsese. Niet alleen plaatst hij rockmuziek heel effectief in vooral zijn gangsterfilms, waardoor een scène een extra lading krijgt, ook weet de filmmaker precies hoe hij een concert perfect op film kan vastleggen. Hij bewees dat met Bob Dylan, The Rolling Stones en vooral met The Band in het afscheidsconcert The Last Waltz, een van de beste concertregistraties aller tijden.

Het is verleidelijk om de documentaire Once were brothers , die deze week in première gaat, als een verlengstuk van The Last Waltz te bestempelen. Deze film zoomt in op wat zich achter de schermen afspeelde tijdens het uiteenvallen van The Band, die ooit furore maakte als begeleidingsband van Bob Dylan. Maar de film is vooral een terugblik van het belangrijkste Band-lid Robbie Robertson, die uitgebreid stil staat bij het uiteenvallen van de groep.

Ook bij deze film is Scorsese betrokken. Niet als regisseur maar als producent en geïnterviewde. Zijn meest interessante bijdrage bestaat uit zijn uitleg over het opnemen van The Last Waltz uit 1978. Het podium bezweek bijna onder de muzieklegendes die kwamen opdraven om het afscheid glans te geven: Neil Young, Van Morrison, Eric Clapton, Joni Mitchell en natuurlijk Bob Dylan.

Scorsese vertelt hoe hij de repetities bijwoonde en uitgebreide schema’s ontwierp voor de cameraposities, zodat geen enkel detail van het concert gemist zou worden. ,,De film moest precies op het juiste moment de belangrijkste musicus van het nummer tonen en ook de reacties van de overige muzikanten in beeld vangen.’’ Ook als er op het podium iets misging, zoals met Clapton bij wie midden in een solo de band van zijn gitaar losschiet, waarna Robertson het soepel overneemt.

Aretha Franklin

Volledig scherm Jennifer Hudson speelt Aretha Franklin en Mary J. Blige als Dinah Washington in Respect © Quantrell D. Colbert

Ook producenten van speelfilms blijven alert op muziekonderwerpen. Sinds het succes van Bohemian Rhapsody (over Freddie Mercury) en in minder mate Rocket Man (over Elton John) wordt er driftig gespeurd naar nieuwe levensverhalen uit de muziekwereld die het waard (en lucratief) zijn om verfilmd te worden. Zo wordt begin volgend jaar Respect verwacht, waarin Jennifer Hudson de rol van Aretha Franklin vertolkt vanaf het moment dat zij in het kerkkoor van haar vader zingt tot en met haar doorbraak als wereldster.

Later, ergens in 2022, wordt de langverwachte speelfilm over Whitney Houston verwacht. Onder de werktitel I Wanna Dance With Somebody wordt het tragische, korte leven van de zangeres met de lange uithalen belicht. Eerder was haar leven al onderwerp van twee documentaires. Diverse filmmaatschappijen stonden in de rij om de rechten van de speelfilm te bemachtigen, maar uiteindelijk won Sony. Ook in de maak is een nieuwe speelfilm over Elvis Presley. Regisseur Baz Luhrmann (Moulin Rouge) heeft onder andere Tom Hanks gecast als de manager van Elvis, kolonel Tom Parker, die van Nederlandse afkomst was.

Fleetwood Mac

Eerder in de Nederlandse bioscopen verschijnen enkele concertfilms. Zoals Stevie Nicks, 24 Karat Gold die op 9 september te zien is. Het betreft een registratie van de laatste twee shows van haar solotour. Nicks, lid van Fleetwood Mac, wordt begeleid door enkele gastmuzikanten, onder wie Tom Petty . In oktober verschijnt Pink Floyd Delicate Sound of Thunder in de bioscoop, een verslag van het concert dat zij in 1988 gaven als onderdeel van A Momentary Lapse of Reason Tour.

Ook zou dit jaar de documentaire Get Back over het vermaarde dakconcert van The Beatles en de opnamen voor hun elpee Let it Be van regisseur Peter Jackson in première gaan. Maar als gevolg van de coronacrisis heeft Disney de film naar volgend jaar verschoven. Heel bijzonder is de documentaire Aznavour by Charles, waarin de Franse zanger ( 1924-2018) zijn leven belicht, onder meer via nooit eerder vertoonde privé-opnamen. Begin oktober in de bioscoop te zien.