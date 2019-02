Voor nieuwe voorstelling Seks met Sjaak experimenteerde cabaretier er op los

UPDATE Empire-ac­teur Jussie Smollett na ‘verzonnen aanval’ op borgtocht vrij en terug op de set

4:41 Onder massale belangstelling van de pers is de Amerikaanse acteur Jussie Smollett, die donderdag werd opgepakt nadat hij was aangeklaagd voor het doen van een valse aangifte, later op de dag weer op vrije voeten gekomen. De rechter in Chicago besloot dat hij op borgtocht mocht worden vrijgelaten. De borgsom bedraagt 100.000 dollar (ruim 88.000 euro), melden Amerikaanse media. Smollett moet ook zijn paspoort inleveren.