Voor ons onvoorstelbaar, maar Tony Junior maakt het nu mee: los gaan op een volle dansvloer

Toen dj Tony Junior (31, echte naam Toni Claessens) hoorde dat hij een reeks van elf shows in Taiwan kon gaan doen, lag hij thuis in Utrecht in zijn bed. ,,Ik sprong op, juichend’’, zegt hij vanuit zijn appartement in Taipei. ,,Het betekende voor mij dat ik eindelijk weer even mijn echte werk kon doen.’’ Na twee weken in thuisquarantaine vertrok hij half december vanaf Schiphol naar Taipei voor een verblijf van vijf weken.