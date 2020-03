Voorbereidingen Nederlandse festivals gaan voorlopig door

De organisatoren van de grote festivals in Nederland gaan, ondanks de uitbraak van het coronavirus, voorlopig door met de voorbereidingen van hun evenementen de komende maanden. Er zijn na 6 april nog bijna geen grote zomerfestivals afgelast. Wel werd bekend dat het Eurovisie Songfestival, dat van 12 tot 16 mei in Rotterdam zou worden gehouden, is verplaatst naar 2021.

Bij boekingsbureau MOJO, dat betrokken is bij meerdere grote festivals en concerten, wordt met man en macht gewerkt aan het festival Down The Rabbit Hole, dat begin juli plaatsvindt. Ook bij de organisatie van festivals als Pinkpop in juni, North Sea Jazz in juli en Lowlands in augustus is MOJO betrokken.

De woordvoerder van het bureau kan nog niet zeggen wat de impact is van het tot 2021 uitstellen van het Glastonbury Festival in Engeland. Een deel van de artiesten die daar zou spelen, zoals Paul McCartney, staat ook in Nederland geprogrammeerd. De mogelijkheid bestaat dat de grote artiesten hun schema’s omgooien. Dat zou ook in Nederland tot uitstel of afstel van events kunnen leiden, maar MOJO wil daarover nog niet speculeren.

Paaspop

Alle concerten, voorstellingen en festivals tot ten minste 6 april gaan op last van de overheid niet door. Het eerste grote festival daarna is Paaspop in Schijndel, van vrijdag 10 tot en met zondag 12 april. De organisatie ervan was woensdag niet bereikbaar voor commentaar. Het festival, waar veel Nederlandse acts optreden en waar over drie dagen verspreid in totaal 90.000 bezoekers komen, gaat vooralsnog door. Boekingskantoor Friendly Fire, dat het Best Kept Secret festival organiseert, was ook niet bereikbaar. Het festival in Hilvarenbeek staat gepland voor 12 tot 14 juni, een week voor Pinkpop.