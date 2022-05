Voorlaatste optreden S10: opnieuw zuiver en opvallend gevoelig

Profiel S10 door de ogen van haar team: ‘Ze is de 2.0-ver­sie van Ciske de Rat’

Ze danst, haar haren bewegen door de wind. Ze is een bengel, brengt mensen aan het lachen en weet heel goed wat ze op het podium aan het doen is. Het is S10, vanavond finalist op het Eurovisie Songfestival, door de ogen van de mensen die in Turijn voortdurend in haar buurt waren.

8:30