Voorlopig geen nieuw seizoen van reallifesoap André Hazes

,,We hebben gewoon geen haast’’, aldus André, die onlangs nog om de tafel zat met SBS-baas John de Mol. ,,Ik wil echt alleen maar dingen doen die ik leuk vind en niet iemand zijn die drie programma’s per jaar moét maken omdat ik een contract heb getekend. Dat gaan we niet doen.’’



De zanger gaat zich de komende tijd vooral focussen op het zingen. ,,Dat vind ik het allerleukst’’, zei Hazes. ,,Ik vind presenteren erbij leuk om te doen, maar het moet niet het zingen in de weg gaan staan. Ik heb vrijheid en ik mag ook dingen zelf bedenken en daar zijn we mee bezig.’’ Hazes was op SBS6 onder meer te zien als presentator van Rad van Fortuin.