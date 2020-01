Voorlopig geen STER voor Op1, RTL verplaatst Jinek naar 22.15

In eerste instantie was de bedoeling dat er alleen op maandagavond geen reclameblok voor het programma zou zitten. Maar in overleg met de NPO is besloten Op1 de hele eerste week ‘vrij te houden’, aldus Volmer. ,,We zetten met z’n allen de schouders er onder om het programma een succes te maken”, stelt hij. In principe zouden in week 2 van Op1 wel weer reclames vóór het begin van de show te zien moeten zijn.



Op1 is gisteren de strijd aangegaan met Eva Jinek, die mede voor het geld overstapte naar RTL4. De commerciële zender vervroegde dinsdag de begintijd van haar talkshow van 22.20 uur naar 22.15 uur. Een woordvoerder van RTL kon vanavond niet zeggen of het de bedoeling is dat Jinek voortaan elke dag om 22.15 uur (of nog eerder) te zien zal zijn.



De talkshow wordt elke werkdag door een ander duo gepresenteerd. Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra trokken gisteravond 100.000 kijkers meer dan Jinek op RTL4. In veel media wordt inmiddels structureel gesproken van een ‘talkshowoorlog’.