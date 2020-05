Voorlopig nog geen publiek bij talkshows van NPO

Op1 wordt sinds woensdag 11 maart, al bijna twee maanden, zonder publiek gemaakt. ,,Ik sluit niet uit dat we in het najaar nog steeds geen publiek in tv-studio’s zien, al is een besluit daarover nog niet genomen”, zegt WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes. Hij spreekt mede namens omroepen BNNVARA, EO en MAX waarmee WNL de talkshow Op1 dagelijks maakt. Een van de problemen waar de talkshows mee kampen is dat de studio ook zonder publiek al redelijk gevuld is met gasten en crewleden. De overheid schrijft voor dat er per 1 juni maximaal 30 personen in een bioscoop of tv-studio mogen zijn, inclusief personeel, die 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. ,,Soms hebben we bij Op1 wel acht gasten. Tel daarbij op een paar redacteuren voor de laatste voorbesprekingen, gastenbegeleiders, vijf of zes cameramensen en een floormanager. Dat zijn al ongeveer twintig personen. Daarmee zitten we al bijna aan onze tax”, zegt Huisjes. Als het coronavirus onder controle blijft, mogen omroepen met ingang van 1 juli honderd mensen toelaten in studio’s, maar ook dat biedt volgens Huisjes geen soelaas.

Ingewikkeld

,,Ook met honderd mensen is het een ingewikkelde materie, want mensen mogen niet bij elkaar zitten. En de ruimte in tv-studio’s is beperkt. Op televisie lijkt het allemaal groot, maar per definitie is een studio een blokkendoos. Ook de gastopvangruimte is klein. Op1 wordt gemaakt op het Westergasterrein in Amsterdam, waar een mediacafé bij zit dat heel smal is. Als je daar zestig mensen in zet, dan is het hartstikke vol en dat kan niet. We hebben een ruimte nodig die drie keer zo groot is.”



De programmamakers van M hebben om dezelfde reden besloten de talkshow zonder publiek te blijven maken. ,,Er zijn al genoeg gasten en technici in de studio, daar past geen publiek meer bij volgens de richtlijnen. Dit seizoen gaan we het niet meer aanpassen”, zegt een woordvoerster van KRO-NCRV. Het seizoen van M met Margriet van der Linden loopt tot en met vrijdag 3 juli.



Huisjes vindt het geen dringende noodzaak om weer publiek toe te laten bij Op1. ,,Het is geen grote wens, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Ook zonder publiek houden we ons staande. Er zijn programma’s die meer het karakter hebben van een evenement. Zo was De Wereld Draait Door best kaal zonder publiek. Het was toch een feestje wat Matthijs van Nieuwkerk bouwde. Latenight is wat anders, we hebben momenteel niet zoveel feestelijks om over te praten, bijna ieder onderwerp in Op1 heeft een relatie met corona.”