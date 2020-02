Voormalig Beach Boy Brian Wilson: ‘Boycot optreden Beach Boys bij trofeejagers’

Armin van Buuren afsluiter op Mystery­land

11:59 Armin van Buuren is deze zomer de afsluiter op Mysteryland. Het dancefestijn op het voormalig Floriadeterrein in de Haarlemmermeer wordt op 28, 29 en 30 augustus gehouden. De Leidse dj was voor het laatst te bewonderen in 2017.