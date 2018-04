Voormalig BZN-gitarist Cees Tol (70) overleden

Dochter van regisseur Orson Welles woest over afwijzing filmfestival

10:29 Beatrice Welles, de dochter van acteur en regisseur Orson Welles (1915-1985), heeft zich gemengd in de ruzie tussen Netflix en het festival van Cannes. Netflix trok eerder deze week de twee potentiële kandidaten voor Cannes terug omdat de streamingdienst het er niet mee eens is dat films die voor televisie zijn gemaakt niet in de competitie om de Gouden Palm mee mogen doen.