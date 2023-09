Voormalig compagnon: Rachel Hazes kreeg 25.000 euro contant om Klaas Otto op loonlijst te zetten

Meerdere rechtszaken: hoe zit het precies?

Rachel was het afgelopen jaar in meerdere rechtszaken verwikkeld. Een aantal had te maken met Marieke van Beek. Zij was tot 1 maart 2020 officemanager van Rachels bedrijf Melvin Produkties en moest na de beëindiging van haar contract de documenten die ze nog in bezit had, teruggeven aan het bedrijf. Rachel en Van Beek wisten hun conflict over die documenten niet onderling op te lossen, waardoor een gang naar de rechtszaal noodzakelijk was. De rechtbank bepaalde eind juni dat Van Beek de back-up van de bedrijfsmailbox aan Rachel moest teruggeven en dat Rachel Van Beek, Israël en Roxeanne alleen mocht horen over één onderwerp in die zaak, namelijk de betaling van een factuur van 24.000 euro voor een coachingsprogramma. De weduwe van André Hazes sr. ging daarop in hoger beroep. Op 24 oktober hoort Rachel of Roxeanne en haar voormalige zakenpartners alsnog door een rechter gehoord mogen worden.