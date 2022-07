Voormalig NPO-voorzitter verzuimde melding privé-vakantie met staatssecretaris

Wens terminale Leidenaar wordt alsnog vervuld: morgen toch naar Rolling Stones

Een terminaal zieke man uit Leiden die met Stichting Ambulance Wens naar het concert van The Rolling Stones zou gaan, kan alsnog naar het uitgestelde concert in de Johan Cruijff ArenA. De 69-jarige man was al in de ArenA toen bekend werd dat Mick Jagger positief was getest op het coronavirus. Het concert werd uitgesteld naar morgen.

15:46