Voormalig Studio Sport-presentator Jan Stekelenburg (81) overleden

Voormalig Studio Sport -presentator Jan Stekelenburg is donderdag op 81-jarige leeftijd overleden. Stekelenburg was al enige tijd ziek. Dat meldt de NOS.

Stekelenburg begon in 1968 bij de NOS en werkte uiteindelijk tot 2022 voor Studio Sport. Daarnaast was hij onder andere de vaste eindredacteur van het programma De Avondetappe dat Mart Smeets jaarlijks maakte tijdens de Tour de France.



Stekelenburg gaf onder meer het commentaar bij de olympische titel van de Nederlandse volleybalmannen in 1996 in Atlanta. ‘Hij zag het zelf als het hoogtepunt van zijn loopbaan in de sport’, meldt de NOS.

Jan Stekelenburg laat drie zoons achter: Maarten (46), Jeroen (44) en Milan (30). Laatstgenoemde komt voort uit een tweede relatie. Jeroen werkt bij Studio Sport, waar hij onder andere het Nederlands elftal volgt. Milan werkt bij sportzender ESPN. Maarten is voetbaltrainer en was tot twee jaar geleden assistent van de toenmalige bondscoach Frank de Boer.

,,De zaterdag stond helemaal in het teken van sport. Eerst zelf voetballen, dan bij Jeroen kijken en soms bij Maarten, en vervolgens mee met mijn vader. Naar wedstrijden, daarna naar de studio, waar hij ging inspreken. Lag ik daar te slapen op een jasje in de montagekamer”, vertelde Milan in 2019 in gesprek met deze site.

