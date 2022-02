VPRO trekt muziekserie terug na beschuldigingen van wangedrag

De VPRO gaat de muziekdocumentaireserie Villa da Musica niet uitzenden op NPO 2 Extra. De omroep heeft dit besloten na een tweet die een voormalig redacteur dinsdag heeft gestuurd over grensoverschrijdend gedrag in de periode waarin de documentaires werden gedraaid.

In de serie wordt teruggeblikt op muziekdocumentaires die de VPRO in de jaren tachtig en negentig heeft gemaakt. Een oud-redacteur zegt op Twitter dat in diezelfde periode een eindredacteur zich aan haar heeft opgedrongen. Daarom schrijft ze het niet gepast te vinden dat het werk wordt geëerd van een man die ‘zijn positie als leidinggevende misbruikte’.

De omroep is met haar in gesprek gegaan en besloot vervolgens de serie niet uit te zenden. ,,Mede omdat de desbetreffende eindredacteur een prominente rol in de nieuwe serie heeft”, laat de VPRO weten in een reactie.

De omroep betreurt het dat er in het verleden ‘sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag en dat betrokkenen daar nog steeds last van kunnen ondervinden.’ Naar aanleiding daarvan en naar aanleiding van de ‘huidige discussie over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik’ bekijkt de VPRO de bestaande gedragscode en protocollen voor een veilige werksituatie. ,,We stellen alles in het werk om ongepast gedrag te voorkomen en bespreekbaar te maken, ook als dit gedrag in het verleden heeft plaatsgevonden.”

