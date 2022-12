Vragen over relatie met Maan frustreren Goldband-zanger: 'Gaat ineens nog maar weinig over muziek’

Karel Gerlach vindt de vragen over zijn relatie met Maan de Steenwinkel begrijpelijk maar ook vermoeiend. De zanger van het populaire Goldband is sinds kort een koppel met de Utrechtse, nadat het al lange tijd gonsde van de geruchten over de twee. ,,Het gaat ineens nog maar weinig over de muziek.”

Maan en Karel maakten eigenhandig een einde aan alle geruchten toen de zangeres plotseling verscheen in de show van Goldband op Lowlands deze zomer. Het verliefde stelletje zong al starend naar elkaar ‘van hier tot aan de maan en terug’, voor het oog van duizenden toeschouwers.

Sindsdien lijken de twee elkaar helemaal te hebben gevonden. Zo doken Goldband en Maan samen de studio in voor hun nieuwe hit ‘Stiekem’ en kwamen ze na een drukke festivalzomer beiden tot rust onder de zon van Curaçao.

Op het Caribische eiland verscheen dan ook de eerste foto van Gerlach op de Instagram-pagina van Maan. Sindsdien krijgt de Goldband-zanger veelvuldig vragen over zijn relatie met Maan. ,,Het gaat ineens nog maar weinig over de muziek”, zegt hij in Trouw. ,,Ik begrijp het wel. Maar het is ook vermoeiend. Ik snap dat het voor mensen interessant kan zijn, maar op een gegeven moment is het klaar.”

Quote De media proberen in interviews constant haakjes te vinden om iets over Karel en Maan te vragen Boaz Kok, Goldband

Gerlach krijgt bijval van zijn collega-zanger Boaz Kok. ,,De media proberen in interviews constant haakjes te vinden om iets over Karel en Maan te vragen.” Daar stoort één van de hoofdpersonen zich ook aan. ,,Ik vind dat wat triestig”, zegt Karel Gerlach in de eerdergenoemde krant.

Vonk in de studio

De vonk tussen Maan en hem sloeg over in de studio, vertelde de zangeres begin vorige maand in het radioprogramma De 538 Middag met Frank. De zangeres stelde een keer voor aan de band om samen de studio in te gaan en te kijken wat eruit zou komen.

,,Ik was bezig met een album en wilde hun er graag op hebben”, zei ze bij het radioprogramma van radio-dj Frank Dane. Eenmaal in de studio ontstond het liedje. ,,En wat meer”, lachte Maan in de uitzending. Toen wilde ze liever niet te veel over haar relatie met Gerlach kwijt. ,,Dit soort dingen zijn ook privé en aan jezelf om uit te zoeken en te ontdekken.”

Volledig scherm Karel Gerlach, zanger van Goldband en Maan de Steenwinkel © ANP/BrunoPress/Fotomontage AD

Hun nieuwe hit gaat over twee mensen die naar elkaar verlangen. Maar, stelde Maan bij de middagshow: ,,Niet per se over ons.” Gerlach bevestigde in augustus al dat ze aan het daten zijn. ,,Ik ben verliefd”, zei hij na afloop van de show op Lowlands waar Maan plotseling verscheen.

Bovenin de toplijsten

Op het gebied van muziek gaat het Goldband overigens voor de wind. Met hun gezamenlijke hit ‘Stiekem’ staan ze al weken bovenin de toplijsten en ook hun nummer ‘Noodgeval’ wordt sinds Lowlands platgedraaid in Nederland. Vorige maand sleepte de Haagse formatie nog de MTV EMA binnen voor Best Dutch Act, waarmee ze Antoon, Frenna, RONDÉ en Yade Lauren versloegen.

Volledig scherm Boaz Kok, Karel Gerlach (midden) en Milo Driessen als Best Dutch Act bij de MTV Europe Music Awards 2022 in Dusseldorf. © Getty Images for MTV

Goldband is momenteel weer volop bezig met hun volledig uitverkochte tour door België en Nederland. Met hun najaarstour - waar Maan ook veelvuldig het podium betreedt voor hun nummer samen - begonnen ze op 3 november in Brussel en sindsdien trad de Haagse formatie al op in Dordrecht, Zwolle, Leiden, Haarlem, Enschede, Antwerpen en afgelopen donderdag nog in hun ‘eigen’ Den Haag.

Betaalbare Romantiek

Deze maand werkt Goldband nog vier edities van hun ‘Betaalbare Romantiek’-tour af. Op donderdag 8 december staan ze in de Oosterpoort in Groningen, een dag later op Podium Victorie in Alkmaar. Daarna volgen nog optredens in de Amsterdamse Melkweg (16 december) en de Eindhovense Effenaar (23 december).

Om hun succes een passend vervolg te geven staan er in maart volgend jaar nog vijf tot de nok toe uitverkochte shows op het programma. Op 10 en 11 maart is de Lotto Arena in Antwerpen van de zingende stukadoors, om vervolgens op 17, 18 en 19 maart hetzelfde optreden in de AFAS Live voor het Nederlandse publiek te verzorgen.

Na het bestormen van de hitlijsten met de hit ‘Stiekem’ mag Maan zich ook nog eens de meest succesvolle Nederlandstalige zangeres in de hele geschiedenis van de Top 40 noemen, zo kreeg ze vorige maand te horen bij Q-music.

