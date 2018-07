Vriend realityster Barbie: Ze is door twee maffe profiteurs gedrogeerd

Van der Meer verzekert dat Samantha maandagavond en -nacht 'honderd procent zeker' geen drugs gebruikte of alcohol nuttigde. ,,Samantha slikt al een tijdje best zware medicatie voor drie zaken. Tegen borderlineverschijnselen, om de drang naar drugs te dempen en ook nog een inslaappilletje om beter de nacht door te kunnen komen'', aldus de vriend. ,,Samantha weet dat ze in deze situatie erg moet oppassen met alcohol. Drugs mag al helemaal niet. Maar dat werd dus, zo verzekert ze, door die idioten toch in haar watertje gedaan. Met die pillen in haar lijf was dat de druppel. Een levensgevaarlijke mix van stofjes in haar lijf. Ze kreeg een soort psychose en kon zichzelf niet meer onder controle houden.''



De Haagse politie stelde vandaag dat er 'geen indicaties zijn voor een strafbaar feit'. ,,Om die reden is, nadat de persoon per ambulance is afgevoerd, geen onderzoek in de woning gedaan. Ook is geen aangifte gedaan tegen een of meer personen'', aldus een woordvoerder die verder niks mag zeggen over de zaak. Jeffrey van der Meer spreekt met grote stelligheid tegen dat geen onderzoek in Barbie's appartementje aan de Korbootstraat is gedaan. ,,De vader van Samantha heeft vandaag de sleutel van de woning weer opgehaald bij de politie. Haar ouders willen er weer in kunnen om voor Barbie's spullen en kleding te kunnen zorgen.''