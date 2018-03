Vrienden vragen begrip voor gekrenkte prins Laurent

De verdediging geldt met name de brief die Laurent donderdag op het laatste moment stuurde aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers die op dat moment moest beslissen of zijn uitkering van de staat gekort moest worden. 'Zielig! Wat een klaagzang! Zoveel wereldvreemdheid!', waren slechts enkele van de nog milde reacties op het schrijven van Laurent (54). Het parlement bleek ongevoelig voor zijn epistel en besloot tot een korting van 15 procent.

Aanleiding voor de strafkorting was een bezoek van Laurent aan de Chinese ambassade, ter gelegenheid van de verjaardag van het Chinese leger. Hij had daar vooraf toestemming voor moeten vragen, maar deed dat niet. Premier Charles Michel was woest. Het was ook niet de eerste keer dat Laurent zich niet aan afspraken hield. De prins begreep niks van de ophef, zo bleek ook uit zijn brief eerder deze week. ,,De lichtheid van deze grief ontgaat niemand", meende hij ten onrechte.

Verhaal vertellen

De brief was vergeefs, maar volgens intimi wilde Laurent vooral zijn verhaal kwijt. ,,Hij heeft in het verleden vaker zijn ongenoegen geuit, maar dat was druppelsgewijs en telkens in een uitbarsting van emoties. Voor het eerst heeft hij zijn gedachten gestructureerd verwoord, in de hoop dat de mensen hem een beetje beter begrijpen." Een ander zegt: ,,Het is een belangrijke stap voor hem. Deze brief wordt afgedaan als een klaagzang van een verongelijkte man. Maar dat is het niet. Monseigneur slaakt een noodkreet. Hij hoopt op begrip. Ik denk dat zijn boodschap toch ogen deed openen."

De frustraties van de prins komen onder meer voort uit zijn ongelukkige jeugd. ,,De opvoeding stond in het teken van de oudste zoon, die ooit de troon zou bestijgen. Vergelijk het met een wielerploeg. Filip was de kopman, Laurent de helper. Er waren dagen dat de knecht sterker was, maar de ploegleiding verhinderde hem te sprinten voor de overwinning. Laurent mocht niet te succesvol zijn, uit schrik dat het imago van Filip eronder zou lijden."