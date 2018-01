Vriendin boer Olke heeft borstkanker

boer zoekt vrouwHet is een spannende tijd voor boer Olke Jongsma (54) uit Texas. Zijn vriendin Karen, met wie hij nu een jaar samen is, heeft borstkanker. Ondanks de ziekte blijft het stel positief en worden er plannen voor de toekomst gemaakt.

Olke, die bekend werd uit het laatste seizoen van Boer Zoekt Vrouw, runt een grote melkveehouderij in Texas. Hij en zijn Karen waren vorige maand in Nederland voor de opnames van de Boer Zoekt Vrouw Special, die gisteravond werd uitgezonden. Ze blikten terug op het moment dat Karen het slechte nieuws kreeg. ,,Ik ben ziek, maar voor nu voel ik me goed'', aldus de Amerikaanse met Zuid-Afrikaanse roots. ,,We bekijken het positief, elke dag is er één.''

Olke liet eerder aan Omroep Fryslan los dat Karen deze weken zal worden behandeld en dat hij hoopt op een wonder. ,,Wij hadden toekomstplannen samen, en dat moet nu even wachten.'' De klap komt extra hard aan omdat er trouwplannen zijn. Van een officieel huwelijksaanzoek is het nog niet gekomen.

Liefdesbrieven

Tijdens Boer Zoekt Vrouw ontwikkelde de boer gevoelens voor de Brabantse Sandra, maar zij voelde niet meer dan een warme vriendschap. Toen Olke door zijn overgebleven liefdesbrieven spitte, stuitte hij op Karen. Omdat hij op zoek was naar een Hollandse dame, ging hij in eerste instantie niet op haar avances in. Uiteindelijk bleek zijn grote liefde niet ver van zijn eigen boerderij te wonen.