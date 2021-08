Vriendin Charlie Watts: ‘We hadden het alleen over paarden, nooit over muziek’

‘The Rolling Stones gaan door met voorgeno­men tour en maken er eerbetoon van’

7:57 The Rolling Stones gaan door met hun voorgenomen Amerikaanse tournee, die op 26 september in St. Louis begint. De band zal de concerten gebruiken als eerbetoon aan hun dinsdag overleden drummer Charlie Watts (80), zo melden verschillende Britse media. Watts had zich eerder al om gezondheidsredenen uit de tour teruggetrokken.