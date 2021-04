Vriendin Dave Roelvink in verwachting van eerste kindje

Dat laat het gelukkige koppel vandaag weten op Instagram. ‘Ik word vader! Eindelijk mogen we het vertellen: begin november krijgen we ons eerste kindje’, schrijft Dave Roelvink bij foto’s van het stel met de echo’s van de baby. Ook post hij een video waarin te zien is dat Jazzlyn vertelt dat ze in verwachting is door middel van een speentje in een bak yoghurt die ze aan Dave geeft. ,,Rot op, dit meen je niet’’, roept Dave als hij door heeft wat er aan de hand is. Daarna geeft hij zijn vriendin een knuffel.