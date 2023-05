Vriendin die nier doneerde aan Selena Gomez kwaad omdat zangeres ‘niet stopt met drinken’

Gomez lijdt aan een zware auto-immuunaandoening, genaamd lupus. Daardoor ondervond ze nierfalen, en How I met your father-actrice Francia was zo goed om één van haar gezonde nieren te doneren. Gomez plaatste er destijds een emotionele post over op sociale media, voorzien van een foto van haar en Raisa in het ziekenhuis.

Maar tegenwoordig spreken de twee niet meer tegen elkaar, aldus El Cucuy, de vader van Francia. Hij verscheen in een Spaanstalige talkshow, waarover TMZ nu schrijft, waar hij antwoord gaf op een prangende vraag: waarom was Francia niet te zien in de gloednieuwe documentaire van Selena?

Francia zou Selena erop hebben aangesproken dat ze nog steeds alcohol drinkt, ondanks het feit dat dat bijzonder slechts is voor haar nieuwe nier. Het gaat ook rechtstreeks in tegen haar doktersadvies. Raisa voelt zich dus gebruikt, omdat Gomez niet voldoende zorg draagt voor het orgaan dat ze haar gegeven heeft. ,,Je verliest nu eenmaal vrienden als er liefde, geld en faam bij betrokken is’’, haalde El Cucuy de schouders op. ,,Ik snap het wel, mijn dochter heeft haar nier niet afgestaan zodat Selena kan drinken op feestjes. Dat is wel erg ondankbaar.’’

Volledig scherm Francia Raisa doneerde haar nier aan Selena Gomez. © Instagram

Francia volgt Selena intussen ook niet meer op Instagram, maar weigert om zelf commentaar te geven over de voormalige vriendschap. Intussen belagen Gomez-fans haar online massaal. De reacties zijn ‘heel erg,’ laat ze aan TMZ weten. ,,Ik denk een die het meest pijn deed was: ‘ik hoop dat iemand jouw andere nier eruit rukt via een lichaamsopening, jij hoer’.”

Hoewel ze geen contact meer met elkaar hebben, weet Francia Raisa zeker dat Selena Gomez dit soort gedrag niet zou accepteren. ,,Ze heeft een hele non-profitorganisatie die zich inzet voor geestelijke gezondheid. Het feit dat ik nu gepest wordt, doet mentaal iets met me. Dit wil je voor niemand. Ze (Selena, red.) zegt letterlijk: ‘Stop, alsjeblieft’, dus ik begrijp niet dat anderen ook online worden aangevallen.’’

Hailey Bieber

De fans van Gomez hadden eerder hun pijlen gericht op topmodel Hailey Bieber, de vrouw van zanger Justin Bieber. Dat werd zo erg, dat de zangeres eind maart haar 403 miljoen volgers op Instagram opriep te stoppen met alle narigheid. Ze had contact gehad met Bieber, die zei dat ze inmiddels met de dood wordt bedreigd. Hailey bedankte haar en zei ook door te willen zonder de negativiteit.