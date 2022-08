Vrouw Dennis Weening geopereerd aan hernia na vakantiedrama op Bali

Ashton Kutcher was tijdelijk blind en doof door au­to-immuunziek­te

Ashton Kutcher kampte enige tijd geleden met een auto-immuunziekte waardoor hij tijdelijk doof en blind was. Daarover vertelt de 44-jarige acteur in een nieuwe aflevering van Running Wild with Bear Grylls: The Challenge. Het kostte hem naar eigen zeggen ongeveer een jaar om te herstellen.

