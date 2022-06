Vrouw die als laatste wens naar Veteranendag wilde krijgt bezoek van de koning

'Zoon (10) Ben Affleck zet dure Lamborghi­ni tegen andere auto aan’

De 10-jarige zoon van de Amerikaanse acteur Ben Affleck is met de schrik vrijgekomen nadat hij op de bestuurdersstoel van een peperdure Lamborghini was geklommen. Volgens TMZ zette het jongetje de wagen met draaiende motor in zijn achteruit, waarna hij in contact kwam met een witte BMW.

1:37