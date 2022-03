Vrouw Hans Kazàn geeft update: ‘Er is geen enkele verbetering’

,,Je ziet hoe ziek hij is’’, vertelt Wendy. ,,Hij is veel aan het braken. Dit houdt hij niet nog lang vol zo, hij is verzwakt en valt enorm af.’’ Afgelopen week werd Kazàn opgenomen in het ziekenhuis. Doordat hij al twee weken niet of nauwelijks had gegeten en daarbij ook nog eens braakte, besloot het stel zich te melden in het ziekenhuis bij Marbella in Zuid-Spanje. Daar werd de illusionist met spoed opgenomen.



,,Volgens de artsen kan het van alles zijn’’, legt Wendy uit. ,,Ze zijn er nog mee bezig. Als ze hier niks kunnen vinden, dan wordt hij naar een ander ziekenhuis gebracht. Ze zouden hem nu niet snel naar huis sturen, want dan sterft hij. Er is tot nu toe geen enkele verbetering, het is om moedeloos van te worden.’’



Hoewel het dus niet goed gaat, blijft Hans Kazàn wel optimistisch. ,,Hij houdt vertrouwen en hoopt snel weer aan het werk te gaan, want dat doet hij zo graag.’’