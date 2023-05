Vrouw Kevin Costner vraagt scheiding aan na achttien jaar huwelijk: ‘Onverzoenbare verschillen’

Baumgartner heeft de scheiding aangevraagd bij een Amerikaanse rechtbank, schrijft onder meer Daily Mail . Ze vraagt om gezamenlijke voogdij over hun kinderen Cayden (15), Hayes (14) en Grace (12). Costner diende dinsdag zijn reactie op de scheiding in, en ook hij vraagt om de gezamenlijke voogdij over hun kinderen.

De acteur, onlangs bekroond met een Golden Globe voor zijn rol in de serie Yellowstone, en model en modeontwerper Baumgartner, kregen in 2000 een relatie met elkaar en stapten in 2004 in het huwelijksbootje op Costners ranch in Aspen, Colorado. Verder is de acteur vooral bekend van filmklassiekers als Dancing with Wolves en The Bodyguard.