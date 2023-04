Vrouw Rob de Nijs: ‘Heb een paar woorden met hem kunnen wisselen’

Rob de Nijs (80) heeft een paar woorden kunnen wisselen met zijn vrouw Henriëtte. In de loop van maandag wordt meer duidelijk over de toestand van de zanger, die nog steeds in het ziekenhuis ligt wegens ademhalingsproblemen.

Henriëtte, die vaak Jet wordt genoemd, is voorzichtig positief. ,,Ik heb zelfs een paar woorden met hem kunnen wisselen. Hij wist waar hij was en kneep in mijn hand’’, zegt ze in gesprek met de Telegraaf. ,,Het blijft ernstig en we zijn er nog lang niet, maar het ziet er beter uit dan de afgelopen dagen. Alleen al het feit dat hij er nog is.’’

Jet en de drie kinderen van De Nijs (volwassen zoons Yoshi en Robbert uit zijn huwelijk met Belinda Meuldijk en de 11-jarige Julius samen met Jet) zijn veel bij hem in het ziekenhuis. „Hij wil zo graag leven’’, zegt Jet tegen de krant. „Hij hangt daar zo aan en heeft daar natuurlijk ook alle reden toe, met zo’n jong joch om ons heen.’’ De manager van de zanger zegt dat er in de loop van de dag meer duidelijkheid komt over zijn toestand.

Ziekenhuisopname

De Nijs, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, moest vrijdag worden opgenomen. Volgens zijn familie was zijn gezondheidstoestand toen ‘zorgelijk’ en ‘kritiek’. De Nijs nam vorig jaar na een carrière van ruim zes decennia afscheid als zanger vanwege zijn ongeneeslijke, progressieve ziekte. Door parkinson sterven zenuwcellen in de hersenen af, waardoor bijvoorbeeld bewegingen niet goed meer worden aangestuurd. Optreden werd voor hem steeds lastiger.

Langzaam maar zeker verschoof dit weekend de situatie van De Nijs naar hoopvol, zei zijn manager zondag tegen deze site. ‘We zijn voorzichtig positief. De kaarsjesactie lijkt zijn vruchten af te werpen.’ Op sociale media delen veel mensen nog altijd foto’s van kaarsen die zij hebben aangestoken voor de zanger. Zij geven hiermee gehoor aan de oproep van zijn vrouw Henriëtte. Die vroeg, in lijn met zijn bekende liedje Zet een kaars voor je raam, een kaars voor de zieke zanger te branden.

