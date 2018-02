Vrouw Rob de Nijs opgenomen in ziekenhuis, concert afgelast

De zanger werd in december 75 jaar en zit 55 jaar in het vak. Om dat te vieren toert hij door het land met zijn 75 jaar - Jubileumconcerten.



Het optreden van De Nijs in het Oude Luxor is verplaatst naar dinsdag 10 april. Tickethouders zijn per e-mail op de hoogte gesteld. Zij kunnen hun kaartje omboeken of kunnen hun geld terugvragen.