Vrouw van Robin Williams: Toen de deur van zijn kantoor op slot zat, wist ik dat ik hem kwijt was

Toen Robin Williams op 11 augustus 2014 een einde maakte aan zijn leven, liet hij niet alleen zijn vrouw en kinderen, maar ook zijn ontelbare fans in rouw achter. De 63-jarige komiek, die leven gaf aan de geest in Aladdin en de harten van kijkers stal met zijn rol in Mrs. Doubtfire, stond immers nog volop in de schijnwerpers: hij was vlak voor zijn dood te zien in Night at the Museum: Secret of the Tomb en de tv-serie The Crazy Ones. En ook tijdens interviews en talkshows oogde hij nog steeds zijn vrolijke zelf.