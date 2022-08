Vrouwelijke BN’ers topless tegen preutsheid: ‘Bepalen zelf wanneer we onze borsten tonen’

Het themanummer van Linda heet Tits ‘R’ us en dat hoofdredacteur Karin Swerink de vrouwen moest vragen om voor de coverfoto hun borsten te bedekken, laat precies het punt zien dat ze aan wil snijden. ,,Aangejaagd door sociale media als Instagram, dat vrouwentepels censureert maar mannentepels ongemoeid laat, waait er een nieuwe, preutse wind door de maatschappij”, zegt ze hierover. ,,We leven in een wereld waarin vrouwen die in het openbaar borstvoeding geven daar onaardig commentaar op krijgen en je bij een diep decolleté te verstaan wordt gegeven dat je om ongewenste avances vraagt.”



Daarom houdt ze een pleidooi voor borsten: ,,Onze borsten zijn van ons en alleen wij zouden moeten bepalen of en wanneer we die tonen.” Ze wordt daarin gesteund door diverse prominente vrouwen. Zo zegt zangeres Romy Monteiro in het nummer. ‘Ik ben heel erg voor #freethenipple. Niet dat ik met mijn tepels bloot door de Kalverstraat wil lopen, maar de betutteling over het vrouwenlijf mag een tandje minder. Ik ben fel tegen het kuisen van foto's op Instagram’.