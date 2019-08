Vrouwen kunnen óók mannen coachen

Easy Ri­der-ac­teur Peter Fonda (79) overleden

7:59 De Amerikaanse acteur Peter Fonda is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. ,,Het is met groot verdriet dat we het nieuws delen dat Peter Fonda is overleden. Hij is vrijdag in zijn huis in Los Angeles, omringd door familie, vredig overleden’’, aldus de nabestaanden in een korte verklaring.