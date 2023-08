VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz in nieuwe reeks College Tour

Prinsen­gracht­con­cert trekt iets minder kijkers dan vorig jaar

De 41e editie van het Prinsengrachtconcert is zaterdagavond op televisie gezien door 524.000 mensen. Daarmee was de jaarlijkse traditie goed voor een dertiende plek in de kijkcijferlijst, blijkt uit de gegevens van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).