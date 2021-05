Waar 'broccoli-lied' songfestival écht over gaat? 'Dáár heeft Nederland het liever niet over’

Dat veel Nederlanders de Surinaamse uitdrukking yu no man broko mi (je kan me niet breken) in het songfestivallied niet kennen, vindt Mitchell Esajas niet erg. ,,De meeste mensen kennen natuurlijk geen Surinaams, behalve een paar straattaalwoorden als mati, duku of barki.’’ En, ja, Esajas kan er best mee leven dat er na de lancering van het lied Birth Of A New Age allerlei vreemde versies circuleerden. ,,Ik begrijp best dat je in die Surinaamse zin you don’t like broccoli of you are my broccoli kan horen als je de taal niet kent.’’