Waar maakt Linda de Mol zich toch druk om? Zij heeft wél een eigen toilet

Waarom Thomas Acda als kerstman met magisch poeder irritatie opwekt

8:25 Zanger Thomas Acda als stukadoor Teun in de Lidl-reclame, ex-profvoetballer Andy van der Meijde als koning Toto en realityster Martien Meiland als zichzelf voor de vriendenloterij. De ene na de andere bekende Nederlander duikt op in reclamespotjes. Reclame-expert Joris van Amerom legt uit waarom dat soms een briljante zet is en soms leidt tot een Loden Leeuw.