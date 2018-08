Waarom BN'ers echt álles doen in tv-programma's

Welke BN’er slaagt erin het snelst een openhartoperatie tot een goed einde te brengen? Wie van de sterren is het best in uitvaartverzorging? En welke televisiepersoonlijkheid kan een SM-kelder runnen?



Onzin? Natuurlijk, maar je vraagt je zo langzamerhand af welk nieuw televisieformat er nu weer bedacht wordt voor een programma met BN’ers. Vanaf donderdag zendt SBS 6 Drone Masters uit. Het zoveelste programma waarin sterren spelletjes spelen. Worden kijkers dat niet beu? En waar ligt de grens? Onderzoek van deze krant wijst uit dat de laatste jaren ruim 1300 BN’ers meededen aan vijftig spelprogramma’s. Wat ze deden? Dansen, koken, van een duikplank springen, curling, pottenbakken, dirigeren... ,,Maar ik denk dat de lol er een beetje vanaf is. We hebben het wel gezien”, stelt Catherine Keyl. De presentatrice was in 1981 kandidate bij Sterrenslag, waarmee de AVRO in 1977 begon. ,,Dat was revolutionair. Ineens zag je Bekende Nederlanders buiten hun vak. Zij die normaal half achter een desk verscholen zaten, zag je in hun korte broek over een sportveld lopen.’’



,,Het was overgewaaid uit Amerika”, vervolgt Jos Kuijer, destijds presentator en commentator. ,,Daar had je Battle of the Networks met Telly Savalas. De AVRO bedacht een variant. Eigenlijk was het een soort aapjes kijken.”