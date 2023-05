Waarom het haar van actrice Halle Bailey in The little mermaid anderhalve ton kostte

De makers van de hitfilm The little mermaid hebben bijna anderhalve ton uitgegeven om het haar van zeemeermin Ariel zo mooi mogelijk te maken. Actrice Halle Bailey (23) is in de film te zien zonder pruiken en in haar eigen haren is niet geknipt. Hoe is de look met rode lokken gecreëerd?

Baileys kapsel is het werk van haarstylist Camille Friend, die allereerst op bezoek is gegaan bij de familie van de actrice. ,,Ik begon te begrijpen wie ze is en waarom het belangrijk was om haar eigen haar te behouden’’, zegt ze tegen Variety.

De rol van Bailey is immers een mijlpaal: ze is de eerste zwarte actrice die Ariel speelt en de eerste zwarte prinses in een liveactionfilm van Disney. Bailey speelt de beroemdste roodharige uit de stal van de entertainmentreus, maar wilde ook trouw zijn aan haar eigen achtergrond.

,,Het was heel belangrijk voor me dat mijn natuurlijke haar in deze film zit’’, zei ze eerder. ,,Ik heb al dreadlocks sinds ik vijf jaar was, dus ze zijn een groot onderdeel van wie ik ben.’’ Disney en regisseur Rob Marshall waren het ermee eens en nu is ze de eerste Disney-prinses met dreadlocks. ,,We moeten onszelf kunnen zien’’, zegt ze over vrouwen die op haar lijken. ,,We moeten ons haar kunnen zien op grote schermen, zodat we weten dat het mooi is en meer dan acceptabel.’’

Uren op de stoel

Haarstylist Friend was dan ook vastbesloten geen pruiken te gebruiken en niet te knippen in haar kapsel. ,,Halle’s haren hangen op haar middel, ze zijn meer dan 60 centimeter lang. Haar dan een pruik opzetten, ziet er raar uit.’’ De oplossing: ze wikkelde lokken in drie verschillende kleuren rood om het haar van Bailey heen. Dat ‘wrappen’ kostte enkele uren en Halle was een ‘strijder’, vindt de haarkunstenaar.

Volledig scherm This image released by Disney shows Halle Bailey as Ariel in "The Little Mermaid." (Disney via AP) © AP

,,Zo hoefden we haar dreadlocks niet te knippen en niet te kleuren. We konden haar haarkleur veranderen, zonder de interne structuur van haar haren te aan te passen. Die structuur en haar haren zijn van haar.’’ Het rode haar werd speciaal voor de film gekleurd en was ruim 76 centimeter lang. ,,We hebben waarschijnlijk minimaal 140.000 euro uitgegeven’’, zegt de stylist. Dat kwam mede doordat het haar soms verwijderd moest worden en helemaal opnieuw aangebracht.

Het water vormde daarna nog een uitdaging: het haar van Ariel moest ‘dansen’ in het water, maar dreadlocks drijven volgens Friend niet en dat was lastig. Door losse stukjes haar toe te voegen, kon ze dat effect toch realiseren.

Volledig scherm Halle Bailey bij de Australische première van de The little mermaid in Sydney. © Getty Images

‘Bombing’ van slechte recensies

The little mermaid, in het Nederlands De kleine zeemeermin, is een liveaction-remake van de bekende animatiefilm uit 1989. De nieuwe versie was in Amerika de afgelopen dagen meteen een enorme hit in de bioscoop. De film kreeg wisselende recensies, waaronder ⭐⭐⭐ op deze site.

Beelden van dolblije zwarte meisjes die zichzelf eindelijk herkennen in een Disney-prinses gingen de afgelopen tijd het internet over, maar er is ook protest. Tegen het namaken van de filmklassieker op zich, of vanwege de casting van Bailey.

Verschillende sites met recensies van het publiek waarschuwen gebruikers voor een vertekend beeld, omdat ze zijn overspoeld met zulke grote aantallen negatieve recensies dat er mogelijk sprake is van vals spel. Nieuwssite Deadline spreekt van ‘recensie-bombing’.

Bekijk de trailer van de film:

