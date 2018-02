Waarom iedereen Temptation Island zou moeten boycotten

Oh ja? Echt? Je zit zonder partner op een tropisch eiland waar elke dag liters alcohol rondgaan. Er staat letterlijk een wulpse blondine tegen je aan te rijen. Of een sportschoolhunk doet alsof hij ontzettend empathisch kan luisteren terwijl hij je schouders masseert en zijn handen soms per ongeluk even laat afdwalen. En de godganse tijd fluisteren acht mannen of vrouwen hoe lekker, geweldig en leuk je bent. Dan gaat iedereen voor de bijl. Ook ik. Geen enkele twijfel.



Het eventuele laatste restje weerstand wordt vakkundig weggebeukt wanneer je beelden (desnoods gemanipuleerd) te zien krijgt van je partner die het op een ander eiland iets te gezellig heeft met een ander in het zwembad of in bed. Want dat hoort bij het format. Net als dat de presentatoren vervolgens quasi-meelevend vragen of je het wel trekt. Terwijl je weet dat de productie achter de schermen loopt te highfiven dat het weer gelukt is. En je door de kijkers thuis op de bank hartelijk wordt uitgelachen.