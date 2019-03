Waarom lachen BN’ers toch altijd zo hysterisch in panelshows?

Dit was de situatie: een verkoudheid die ik al anderhalve week hardnekkig probeerde te negeren, want geen tijd om ziek te zijn, sloeg gisteren genadeloos om in een bijholteontsteking. Gloeiende konen, rillerig lijf en een hoofd dat bij de minste beweging leek te exploderen - kortom, de perfecte omstandigheid om liggend onder een dekentje het nieuwe De Mannen van Taal op SBS 6 eens uit te proberen. Niet te veel nadenken en gewoon een beetje lachen, laat dat maar aan de vriendenduo’s Jeroen van Koningsbrugge & Dennis van de Ven en Nick & Simon over.