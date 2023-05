Waarom liet Máxima haar beeldschone kroningsjurk 40 centimeter inkorten?

Weduwnaar Benny Neyman neemt juridische stappen om erfenis: ‘Enorm kapitaal zoek’

Hans van Barneveld, de weduwnaar van zanger Benny Neyman, is naar de rechter gestapt. Barneveld zegt in De Telegraaf te zijn bestolen door vrienden die, toen Neyman in 2008 was overleden, hielpen bij ‘de behartiging van de financiële belangen’. Maar vijftien jaar later blijkt dat een financieel drama te zijn.