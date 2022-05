Waarom Nederlanders deze week heel druk de verjaardag van dit meisje googelden

‘Wanneer is Charli jarig?’ luidde deze week een van de meest gegoogelde vragen in Nederland. Over wie gaat dit en waarom is de verjaardag van diegene zo belangwekkend?

Het kan niet missen: deze vraag gaat over Charli D’Amelio. De Amerikaanse komt regelmatig voorbij in de rubriek Showbytes Worldwide (zoals hier), maar verder zie je haar in traditionele media niet. Daarom enkele feiten.

Met ruim 140 miljoen volgers is ze de populairste gebruiker ter wereld van TikTok, de app voor korte video’s. Alleen al het afgelopen jaar verdiende ze 15,4 miljoen euro, aldus zakenblad Forbes. Haar verjaardag? Vandaag, 1 mei. De leeftijd waarop ze dit alles heeft bereikt? 18 jaar. Doet ze het alleen? Nee, haar familie is ook bekend en zus Dixie (20) tiktokt eveneens (57,4 miljoen volgers) en verdiende in 2021 zo’n 8,8 miljoen euro.

Hoe deden ze dat? Dansen en playbacken bezorgden ze eerst miljoenen volgers, nu bezorgen dansen en playbacken met een product in hun handen ze die miljoenen euro’s.

Met 1 miljard gebruikers per maand en de beste bezoekcijfers op het internet is TikTok een interessante plek om te adverteren. En dan vooral in de filmpjes van de D’Amelio-zussen, die de commercieel belangrijke jonge doelgroep uitstekend kennen. Ze zijn er immers onderdeel van.



TikTok-sterren vragen soms wel 440.000 euro voor één post waarin ze een product aanprijzen, aldus Forbes. Grote merken als McDonald’s, Louis Vuitton en Amazon hebben al op die manier reclame gemaakt. Je merkt soms amper dat het gebeurt, bijvoorbeeld als Charli weer eens een drankje van Dunkin’ Donuts drinkt in beeld of vertelt welke cosmetica zogenaamd haar favoriet is.



Hun roem maakt Charli en Dixie ook buiten de app succesvol. De best verdienende tiktokkers van het afgelopen jaar haalden 30 à 50 procent van hun inkomsten uit sponsordeals op de website. De D’Amelio’s doen er van alles naast: ze hebben een realityserie met hun ouders op Hulu, Dixie is verdienstelijk zangeres én ze begonnen een kledinglijn onder de vlag van het bekende merk Hollister. Daar krijg je voor Charli’s 18de verjaardag natuurlijk 18 procent korting, als je maar koopt.



Op Snapchat hebben de zussen daarnaast een eigen programma, waarin ze wedstrijdjes doen in dingen als bakken en bordspelletjes. Het is geld verdienen door een camera te zetten op zelfs de meest alledaagse bezigheden, schrijft het zakenblad.

De rijkdom klinkt zaligmakend, maar de bekendheid heeft een keerzijde. Charli kwam twee jaar geleden een tikje verwend uit de hoek, werd meteen overspoeld met doodsbedreigingen en overwoog zelfs te stoppen. Ze deed het niet en wordt, net als haar zus, alleen maar groter. Haar verjaardag viert ze vandaag met vrienden en familie, de eerste foto’s staan al op haar Instagram-account, goed voor 48,2 miljoen volgers:



Qua volgers zit de concurrentie Charli overigens wel op de hielen. De in Senegal geboren Khaby Lame heeft inmiddels ruim 137 miljoen volgers verzameld met zijn video’s, waarin hij meestal met een laconiek gezicht laat zien hoeveel makkelijker hij dingen uitvoert waarover anderen heel interessant doen:



