Waarom Sony Music zo zwijgzaam is in de kwestie Lil Kleine

In de mediastorm rond rapper Lil Kleine ontbreekt elk geluid van Sony Music, de grote platenmaatschappij die in 2021 een contract afsloot voor de distributie van zijn muziek. Het bedrijf negeert de kwestie in de hoop dat het wel overwaait. Er staan miljoenen op het spel.

Poserend met glazen champagne ging men afgelopen najaar bij Sony Music samen met Lil Kleine op de foto. Beide partijen hadden zojuist een contract ondertekend, beide partijen ook hadden reden tot lachen. Voor de grote wereldspeler in het uitgeven van muziek gloorden extra inkomsten, voor de rapper betekende de deal grote artistieke en zakelijke vrijheid. Een woordvoerder van Sony spreekt op dat moment van een ‘icoon in de Nederlandse hiphopgeschiedenis die alle records verbroken heeft’. ,,Wij zijn erg trots hem te mogen vertegenwoordigen.”

Hoe anders is de stemming een half jaartje later. Sony Music werkte afgelopen maandag aan een statement, verandert van inzicht en zwijgt vervolgens de gevoelige kwestie rond Lil Kleine dood. Op het hoofdkantoor van de Benelux in België neemt de hele week niemand de telefoon op, bij het Nederlandse kantoor wordt verwezen naar een algemeen mailadres waar vervolgens geen reactie op komt en de verantwoordelijke directeur, Alex De Maegd, negeert dagenlang berichten en telefoontjes. Uiteindelijk geeft hij vrijdagochtend duidelijkheid: ‘We reageren hier niet op.’

Terugverdienen

Waarom houdt Sony Music zich volledig afzijdig? Het heeft volgens insiders uit de muziekindustrie alles te maken met de aard van het contract. Kleines recente, succesvolle album Ibiza Stories kwam nog uit op het label van Top Notch. Sony heeft daar zakelijk niets aan. Het bedrijf staat uitgerekend nu aan het begin van de tijd waarin het geld moet gaan terugverdienen. Sony Music heeft Lil Kleine immers een voorschot uitbetaald van 3 miljoen euro. Dat bedrag is overigens genoemd door de muzikant zelf.

,,Er bestaan meerdere modellen voor een samenwerking tussen een artiest en een platenmaatschappij. In dit geval gaat het om een distributiedeal’’, zegt een ingewijde in de muziekbranche. ,,Lil Kleine maakt helemaal zelfstandig zijn muziek, Sony komt er pas bij zodra die nummers verschijnen. Sony zorgt ervoor dat de muziek verspreid wordt, onder meer naar alle streamingplatforms en helpt bij de promotie.’’

Het album Ibiza Stories levert Sony Music niets op, dat verscheen nog op het label van Top Notch

Andere vormen van platendeals zijn een joint venture, waarin de artiest en de platenmaatschappij alle kosten en de opbrengsten gelijk verdelen, en een artist deal. In dat geval neemt de maatschappij de kosten voor nieuwe muziek op zich en krijgt in ruil daarvoor het leeuwendeel van de opbrengst. Het is bij een distributiedeal gebruikelijk om een voorschot uit te keren aan de artiest. ,,Van dat geld moet Lil Kleine een aantal jaar zijn muziek maken, personeel betalen en clips opnemen. Sony verdient vervolgens de investering terug uit de inkomsten van de muziek.’’

Muziek die dus in de toekomst nog gemaakt moet worden. Tenzij er sterke ontbindende clausules in de contracten staan, zou nu breken met Lil Kleine een verlies van miljoenen betekenen. Dan nog, al zou Sony Music er nog onderuit kunnen, is het de vraag of het bedrijf dat wel echt wil. Lil Kleine is een van de meest gestreamde Nederlandse artiesten en daarmee een regelrechte melkkoe.