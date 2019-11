Waarom wil Linda de Mol dat we dít zien?

interview Noah Baumbach graaft voor Oscarfavo­riet Marriage Story in eigen ziel

7:14 Films over echtscheiding zijn er volop. Klassiekers als Kramer vs. Kramer, Scènes uit een huwelijk en The War of the Roses zoomen ongenadig in op huwelijksleed. In de Oscarfavoriet Marriage Story graaft regisseur Noah Baumbach in zijn eigen ziel.