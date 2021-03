Wahib heeft ‘vreselijk spijt’ dat hij jongen vroeg geslachtsdeel te tonen: ‘Misplaatste grap’

Chaotische kasteel­vrouw Emmy uit Ik Vertrek krijgt eigen reeks bij Omroep Max

23 maart Na de Meilandjes en de Scheetjes bij SBS 6 brengt nu ook Omroep Max een Ik Vertrek-stel terug op de beeldbuis. Het gaat om de eigenzinnige kasteelvrouw Emmy, die in haar eentje een Frans chateau kocht. Ook haar man Rutger zal gevolgd worden. Of hij inmiddels bij haar is ingetrokken, is onduidelijk.